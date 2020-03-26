شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حظر التجوال في العاصمة صنعاء "تفاصيل"! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت اللجنة الفنية المشتركة للإستعداد لمواجهة فيروس كورونا التابعة لمليشيا الحوثية الإنقلابية صحة المنشور الذي يعلن فرض حظر التجوال إبتداءاً من اليوم الخميس 26 مارس 2020م. وأكدت اللجنة الحوثية في بيان صادر عنها، بانه لا توجد لجنة اسمها لجنة الطوارئ معنية بكورونا وانما هنالك اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الاوبئة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية التابعة للجماعة الإنقلابية المدعومة من ايران المدعو حسين مقبولي واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الاولية المدعو.محمد المنصور. جديد اب برس​ Advertisements وقالت إن اللجنة الفنية المشتركة ليس من مهامها فرض أي إجراءات بل ترفع توصيات للجهات الأعلى لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد حظر التجوال في العاصمة صنعاء "تفاصيل"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.