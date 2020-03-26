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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وبعد الاتفاق على وقف النار الجيش الوطني يعلن استعادة كافة مواقع صرواح بمأرب .. والتقدم مستمر !!

تمكن الجيش الوطني من استعادة العديد من المواقع في جبهة صرواح بمحافظة مأرب شرق اليمن بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة .

ويأتي هذا التقدم بعد أسبوعان داميان من المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد.

مصادر خاصة أكدت تمكن القوات الحكومية من استعادة أهم المواقع الاستراتيجية في جبهة صرواح غرب المحافظة, بعد مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات, مسنودة بغطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي والمدفعية الثقيلة والحديثة.

جديد اب برس​

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وتذكر المصادر أن القوات الحكومية خاضت مواجهات شرسة تمكنت خلالها من استعادة موقع الخطاب وتباب الشايف ومواقع هامة أخرى استراتيجية.

وتضيف المصادر أن المواقع التي تم استعادتها وأخرى محيطة حررتها القوات الحكومية ساعات فجر اليوم الخميس, جميع تلك تشرف على أهم خطوط الإمداد التابعة لميلشيا الحوثي المتمردة بطول جبهة صرواح وخصوصا الجهة الجنوبية للجبهة.

وتلفت المصادر إلى أن هذا التقدم الكبير جاء بعد أسبوعين داميين من المواجهات العنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة, تكبدت خلالها ميلشيا الحوثي المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتوضح المصادر أن انهيارا كبيرا لحق بصفوف ميلشيا الحوثي المتمردة, نتيجة الضربات الموجعة التي وجهتها باستمرار القوات الحكومية, بمساندة مقاتلات التحالف العربي والمدفعية الحديثة.

وبحسب المصادر يقدر قتلى وجرحى ميلشيا الحوثي المتمردة خلال مواجهات الأسبوعين الماضيين وحتى ساعات فجر اليوم الخميس بنحو 400 عنصرا, بالإضافة إلى أسر ما يزيد عن 100 عنصرا حوثيا.

ووفقا للمصادر تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على أسلحة كبيرة متنوعة وذخائر وأطقم وصواريخ حرارية ومباشرة في أماكن متفرقة من جبهة صرواح.