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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : الحوثيون يقرون بمصرع 15 حوثيا بينهم 3 قيادات ميدانية بارزة (الاسماء + تفاصيل)!

أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع 15 من عناصرها بينهم ثلاثة قياديين ميدانيين بارزين أحدهم مرافق مؤسس الميليشيا حسين الحوثي الذي قتل في 2004.

وأعلن الحوثيون وفق رصد خاص بـ"المشهد الخليجي"، مصرع القيادات الميدانية؛ يحيى محمد ضيف الله وحسن عيضة حسن الرمام وعلي محمد الدريب الذين قلتوا في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

ويعد حسين عيضة الرمام أحد المؤسسيين الرئيسيين لحركة الحوثي، كما ان ضيف الله والدريب من القيادات الميدانية التي تلقت تدريباً عالياً على يد الحرس الثوري وخبراء في ميليشيا حزب الله اللبناني، وجرى دفنهم في مسقط رأسهم بمحافظة صعدة (شمال اليمن)، معقل الميليشيا الانقلابية.

جديد اب برس​

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وأعلنت الميليشيا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين مصرع؛ العميد سمير منصور الغولي والمقدم إبراهيم حسين الشهراني، النقيب جعفر صالح ناصر العياني والملازم ثاني أحمد أمين الغولي والملازم ثاني علي حسين صالح الشهراني، المقدم نضال حمود هناف، النقيب وسيم عبدالكريم الموجاني، الملازم أول عبدالرحيم حسن علي الهطفي، الملازم ثاني محمد أحمد وديع، الملازم ثاني ضيف الله يحيى الشميلي، الجندي عبداللطيف محمد النعمي، الجندي علي يحيى الشعوبي.

ووفق وسائل إعلام حوثية قتلت جميع العناصر في عدة جبهات في مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.