شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن : انفجار الوضع في أهم مدينة يسيطر عليها الحوثيون والقبائل تواصل الزحف والسيطرة على "تفاصيل"1 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : انفجار الوضع في أهم مدينة يسيطر عليها الحوثيون والقبائل تواصل الزحف والسيطرة على "تفاصيل"1

اندلعت مواجهات عنيفة بين رجال القبائل وعناصر ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مناطق رداع بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قبائل رداع وميلشيا الحوثي المتمردة في منطقة ريام. جديد اب برس​ Advertisements وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب مقتل نجل الشيخ الجوقي على يد عناصر ميلشيا الحوثي في ريام. وذكرت المصادر أن رجال القبائل تمكنوا من بسط سيطرتهم على عدد من قري ريام الحوثية، ودك تمركز الميلشيا الحوثية بالأسلحة الثقيلة. وأوضحت المصادر أن عناصر الحوثي في ريام بدأوا بالفرار خوفا من بطش القبائل الغاضبة في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الأن : انفجار الوضع في أهم مدينة يسيطر عليها الحوثيون والقبائل تواصل الزحف والسيطرة على "تفاصيل"1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.