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عدن - ياسمين التهامي - عرض عسكري مهيب للواء الرابع حزم في تخرج الدفعة الأولى للواء !!

في ضل تسارع الأحداث في الجنوب ورفع الجاهزية والاستعداد القتالي العالي للقوات الجنوبية .وضمن استعداد وجاهزية قوات اللواء الرابع حزم في جبهة طورالباحة حيفان وعيريم اختتمت اليوم الدورة التدريبية لمجندي الدفعة الأولى للواء الرابع حزم بعرض عسكري مهيب

حيث بدأ العرض بقيادة ركن التدريب العقيد ايمن انور الزنيط مستعرضين الفنون والمهارات القتالية التي تدربوها خلال فترة الدورة من تاريخ 4/2/2020 الى 19/3/2020

جديد اب برس​

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كما تم استعراض قوات الصاعقة بفنون قتالية عالية

بعدها تحدث العميد وافي الغبس قائد اللواء الرابع حزم كلمة على الخريجين ناقلا لهم تحيات القايد العليا ممثله باللواء عيدروس الزبيدي . موكدا بحديثة للابطال أنهم الدرع والحزام الذي يحمي الجنوب والعاصمة عدن في مناطق الصبيحة على جبهة حيفان وعيريم منذ ست سنوات ولازلتم صامدين وستكونون رافدا قويا لاخوانكم في اللواء على المتارس في أعالي الجبال الشاهقة في حيفان وعيريم

كما حثهم على عكس ماتدربوه وتعلموه خلال الدورة التي اخذوها في الميدان وعلى مسرح العمليات القتالية للواء الرابع حزم بكل فخر وشموخ وبمعنويات عالية تعانق السماء

بعدها تم تكريم ركن التدريب وضباط ومساعدي المعسكر التدريبي بقيادة ركن التدريب العقيد ايمن انور الزنيط

كما تم تكريم المجندين الخريجين وسرية الصاعقة والجنود المبرزين في الدورة وقادة السرايا

حضر العرض وحفل التخرج العقيد الناشري قائد كتيبة في اللواء التاسع صاعقه ممثل عن اللواء التاسع صاعقة العقيد احمد الزعوري ممثل عن الحزام الأمني بالصبيحة واركان اللواء الرابع حزم العقيد رفعت السيد وقائد قطاع الحزام الأمني بطورالباحة النقيب محمد العطري.