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عدن - ياسمين التهامي - عاجل المشاط يصدر توجيه عاجل بعد مقتل قائد المنطقة العسكرية الثالثة التابع للجماعة على يد الحوثي .. (وثيقة)!

أقرت مليشيا الحوثي الإنقلابية بمقتل قائد المنطقة العسكرية الثالثة التابع للجماعة، اللواء مبارك المشن الزايدي، في اشتباكات بينية بين قيادات حوثية في مديرية صرواح، غربي مأرب.

ووجه مهدي المشاط - رئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيات - بتشكيل لجنة لتحقيق في حادثة مقتل المعين من قبلهم قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة اللواء/مبارك المشن الزايدي وبعض مرافقية في جبهة صرواح والتي يتم الوقوف وراء الحادثة المجرم/عبدالولي الحوثي.

جديد اب برس​

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وكانت مصادر محلية، قالت في وقت سابق، ان اشتباكات داخلية عنيفة اندلعت بين قيادات المليشيا في حباب خولان، بين مرافقي مبارك المشن المعين من المليشيا قائدا للمنطقة الثالثة ومشرف جبهة صرواح المدعو عبدالولي الحوثي.

وتأتي تلك الاشتباكات في وقت تدور فيه معارك وُصفت بالعنيفة بين قوات الجيش اليمني من جهة، والمليشيا من جهة ثانية، لليوم الثاني على التوالي.

وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في المعارك الدائرة بجبهة صرواح والبيضاء، وتلك الخسائر تسببت في اندلاع خلافات ومواجهات داخلية بين قيادات الحوثي الإنقلابية.