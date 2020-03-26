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عدن - ياسمين التهامي - شاهد حشود كبيرة وغير مسبوقة من أهالي عدن تتجه إلى منطقة العند في تحد واضح لقرار السلطات " صورة "!

تكسدت منطقة مفرق العند في محافظة لحج جنوبي اليمن ، بالآلاف من السيارات التي قدمت من عدن , لشراء القات بعد منعه من دخول المدينة في إطار اجراءات مكافحة فيروس كورونا . جديد اب برس​ Advertisements غير ان تكدس السيارات التي تحمل مئات الاف من البشر كشفت جانبا خطيرا لهذا القرار الذي زاد من تكدس المواطنين في إزدحام غير مسبوق في منطقة العند . وقال مصدر محلي ان الازدحام كان اليوم بسبب عطلة الخميس , حيث كان الجميع حريص على شراء القات . وطالب ناشطون السلطات في عدن بالبحث عن بديل لقرار منع دخول القات بعد هذ الازدحام الذي سيسبب كارثة كبيرة في حال انتشار فيروس كورونا .

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