قيادي حوثي يسطو على مساحة واسعة في الدائري الشرقي لمدينة إب

سطى قيادي حوثي على أجزاء من الخط الدائري الشرقي لمدينة إب، في ظل عمليات نهب منظم لأراضي وأملاك الدولة بالمحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن مدير الأشغال في مديرية المشنة بالمحافظة، "محمد أحمد عبد الملك العزي"، قام بالبسط على أجزاء من خط الدائري الشرقي للمدينة.



وأكدت المصادر أن العزي بسط على ثمانية أمتار من عرض الخط الباغ 20 متر وقام ببناء استحداثات عليه في منطقة دار قدسي شرق المدينة، وتسميتها كأرض تابعه لوالده.



ويدعي العزي امتلاك قطعة أرض أسفل الجبل، بمحاذاة الطريق التي جرى توسعتها في العام 2007م،ولم يكتمل العمل فيها حتى الآن.



وتشهد محافظة إب الخاضعة للحوثيين، عمليات نهب وسطو منظمة لأملاك الدولة وأملاك الأوقاف، تقودها عصابات سطو قادمة من شمال الشمال وأخرى متربطة بأسر من السلالة الهاشمية في المحافظة.



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