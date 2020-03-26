المطعم اليمني بالدقي يطلق مبادرة بتقديم وجبات مجانية وخدمة توصيل لابناء الجالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلق مالك المطعم اليمني في الدقي بمصر، علي صالح العيسائي، مبادرة تمثلت بتقديم الوجبات المجانية لغير القادرين في أوقات الدوام أو تسجيل البيانات وتوصيلها للسكن لهم .



وجاءت هذه المبادرة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وانتشار فيروس كورونا، لدعم الفقراء وتخفيف معاناة أبناء الجاليه اليمنية في مصر .

وقد لاقت هذه المبادرة إعجاب أبناء الجالية اليمنية وزاد التنافس وتم اطلاق العدبد من المبادرات والتعاون للأسر المحتاجة والعالقين والذين توقفوا عن العمل بتوفير سلات غذائية كما يعبر صاحب المبادرة إن المال مال الله وان المحتاجين هم ضيوف الرحمن ومانقدمة من عمل هو من اجل ننعم برضا الله وبركته.

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وكتب المستشار ابراهيم الجهمي شؤون المغتربين على صفحته بالفيس قائلا ان علي العيسائي رئيس الجالية اليمنية في مصر.. اثبتت الاحداث والمواقف اصالة ونبل وكرم واخلاق ووطنية هذا الرجل الذي يعمل بصمت ويخدم ويضحي من ماله ومن قوت اولاده دون منا ودون طلب جزاء او شكورا .

واضاف "لا انسى مواقفه ايام العالقين عام ٢٠١٥م حينما قال لي مطعمي مفتوح لاي مواطن .. وكان بالفعل يدخل المواطن ياكل ويخرج والله دون ان يساله احد عن الحساب" .. مؤكداً أنه له مواقف كثيرة وعديدة لايتسع المجال لحصرها واخرها اليوم حينما اعلن ان مطعمه ( المطعم اليمني في الدقي) تحت خدمة ابناء وطنه بل وابدى استعداده لتوصيل الطعام للمواطنين الغير مقتدرين نظير الظروف التي نمر بها وبالمجان .

ولفت إلى أن الدولة لم تقدر مواقفه للاسف حتى بمقعد واحد لاحد ابنائه او بمنحة دراسية بالجامعة ولديه اربع ابناء وبنات بالجامعات يتكبد نفقة دراستهم بمبالغ باهضة على نفقته الخاصة وليس لديه الا هذا المطعم الذي كان اول مطعم يمني في مصر وبيت اليمنيين ومأواهم ..