شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يطالب بتدخل عاجل لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 طالب محافظ أبين، اللواء الركن، أبوبكر حسين سالم، بتدخل عاجل لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، وذلك على خلفية الأضرار التي خلفتها الأمطار التي شهدتها المدينة .

Advertisements وتفقد محافظ ابين الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي تدفقت على مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، وأطلع على عملية شفط المياة ونظافة الاسواق . وقال محافظ ابين ان المحافظة بحاجة لتدخل عاجل لمشروع محطة معالجة للصرف الصحي" وكذلك معدات نظافة كون المحافظة تفتقر اليها .. مؤكداً على ضرورة تدخل الحكومة العاجل لمساعدة ابين في ظل الظروف التي. تعيشها المحافظة وتاثر المحافظة من التدفق الكبير لمياة السيول والامطار وفي ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ أبين يطالب بتدخل عاجل لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.