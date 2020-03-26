- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يلتقي وجهاء وأعيان قبائل صمودة لتلمس همومهم وقضاياهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
المهرة - الخليج 365
وجه محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، قطاع الشؤون الفنية بالمحافظة بالاطلاع على احتياجات مناطق قبيلة صمودة يمديرية منعر وادراجها ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2020م.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه وجهاء وأعيان قبيلة صمودة بمناطق (معبور ، نحريت، عيدم) بمديرية منعر واستماعه إلى قضاياهم ومطالبهم وتلمس همومهم بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية م. سالم العبودي.
وفي اللقاء أشاد المحافظ، بتعاون شيوخ وأعيان مديرية منعر مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تطبيق النظام والقانون، مشيرا إلى ان قيادة المحافظة تولي مديريات الصحراء اهتماما خاصا بالجوانب التنموية والخدماتية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المهرة يلتقي وجهاء وأعيان قبائل صمودة لتلمس همومهم وقضاياهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.