محافظ حضرموت يصدر تعميم هام إلى المؤسسات والمرافق الحكومية بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

المكلا - الخليج 365

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم تعميماً لمديري عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية ومديري عموم مديريات محافظة حضرموت بشأن الدوام الرسمي لتسيير العمل بالإدارات الحكومية خلال التدابير الاحترازية لوباء فيروس "كورونا".



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وجاء في التعميم :

"بناءً على قرار مجلس الوزراء في الاجتماع الطارئ المنعقد بتاريخ 14 مارس 2020م بشأن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، ولما تقتضيه المصلحة العامة والمرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعالم وللحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين، يتم تقليص عدد الموظفين الإداريين لجميع وحدات الخدمة العامة بمحافظة حضرموت الى 35% استناداً للمادة رقم "18" لقرار مجلس الوزراء رقم "30" لسنة 2006م، بشأن الدوام الرسمي من القوى الوظيفية العامة بكشف الراتب وعلى مدراء العموم ترتيب ذلك وإلزام مدراء الإدارات مع موظف على أقل تقدير، لتسيير العمل الإداري وتقديم الخدمة للمواطنين، ويمنح الموظفين في النطاق الجغرافي خارج المديريات وكبار السن حق الأولوية ويصدر أمر إداري بذلك من قبل مدراء العموم" .

وبحسب التعميم يستثنى من ذلك الموظفين الخاضعين لوزارة الصحة بجميع مسمياتها والمستشفى الجامعي والمؤسسات الخدمية والوحدات الاقتصادية وصندوق النظافة لمدة شهر قابل للتمديد اذا تطلبت المصلحة العامة، وعلى مكتب وزارة الخدمة المدنية مراقبة الانضباط الوظيفي .