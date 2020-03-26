محافظ عدن يوجه برفع مخلفات الامطار من منطقة القطيع بمديرية صيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ عدن، احمد سالم ربيع علي قيادة صندوق النظافة بسرعة رفع مخلفات الامطار من منطقة القطيع بمديرية صيرة .



وطالب المحافظ احمد سالمين خلال زيارته التي رافقه فيها نائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور محمد الربيد طالب بتخصيص فرق اضافية للعمل على ازالة تلك المخلفات التي جلبتها السيول من جبل العيدروس بتجاه منطقة القطيع..

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وخلال تجواله بالمنطقة، استمع المحافظ سالمين الئ ملاحظات الاخوه المواطنين والتي اكدت في مجملها وقوف ابناء المحافظة مع كل الجهود الرامية الى الاصحاح البيئي والتخلص من اي مواطن وباء.

من جانبه اكد المحافظ سالمين، ان عمال النظافة سيقومون بدورهم في هذا الشان ومنذ اليوم وحتى الانتهاء من تلك، الاتربه المتراكمه في المنطقة..

من جانبه قدم عضو المجلس المحلي احمد ريحان شرح عن، الجهود التي تبدلها السلطة المحلية بالمديرية.