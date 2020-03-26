عدن .. لجنة الطوارئ تناقش التدابير الخاصة بمواجهة كارثة السيول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 عدن - الخليج 365 ناقشت لجنة الطوارئ بعدن في إجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة، أحمد سالم ربيع علي، التدابير الخاصة بتلافي وقوع اي كارثه للسيول التي قد تنجم عن اي هطل في الايام القادمة..

وخلال الاجتماع وجه المحافظ احمد سالمين مدراء المديريات مواجهة اي طارى خلال الايام القادمة ووفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والتي اولت المناطق التي تعرضت لكوارث الامطار والسيول اهتمام خاص.. Advertisements وأشار المحافظ الى ضرورة الوقف الكامل للبناء العشوائي في مجاري السيول موجه مدراء المديريات بسرعه مباشرة العمل بذلك.. وقال المحافظ سالمين ان ماجرى في مديرية المعلا من حادث مؤسف راح ضحيته مواطنان كان نتيجة العشوائيات .. كما وجه المحافظ سالمين مكتب الاشغال رفع دراسه مشروع لتصريف مياه الامطار التي تنزل من جبل العيدروس بتجاه منطقة، المرسابه وبما يسهل عملية تصريفها قبل اقتحامها لمنازل المواطنين في المرسابه.

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