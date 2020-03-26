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عدن - ياسمين التهامي - اكتشف إصابتك بـ‘‘كورونا’’ في 15ثانية .. إذا ظهرت هذه الأعراض يمكنك شرب الماء للقضاء عليها (تعرف على الطريقة)





عدن - ياسمين التهامي - اكتشف إصابتك بـ‘‘كورونا’’ في 15ثانية .. إذا ظهرت هذه الأعراض يمكنك شرب الماء للقضاء عليها (تعرف على الطريقة) يقد يضطر البعض إلى الذهاب للمستشفى في حالة إصابته بنزلة برد أو أيًا من أعراض الفيروس المستجد كورونا، كي يتأكد ويطمئن على نفسه، لكن يمكن لأي شخص التأكد من سلامته أو إصابته بالفيروس من خلال هذا الفعل. وكشفت دراسة حديثة لجامعة ستامفورد الأميركية، أنه يمكنك التأكّد من الإصابة أم لا بفيروس كورونا من خلال إجراءٍ يومي لا يستغرق سوى ثوانٍ معدودة. وتشير الدارسة إلى أنه عليك أخذ نفس عميق ثم قم بكتمه لمدة 10 أو 15 ثانية بعد استيقاظك من النوم صباحاً، فإن استطعت ذلك دون أن تسعل إذاً فأنت سليم من كورونا، وإن أصابك سعال أو تشنجات فاذهب فوراً للطبيب. وأوصت الدراسة بشرب الماء كل 15 دقيقة وعدم ترك الحلق جافاً، والمحافظة علي تعقيم اليدين وغسلهما باستمرار وتطهير الأسطح المعدنية داخل المنزل والأماكن العامة.







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