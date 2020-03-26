شاهد فيديو سما المصري وحسن مصطفى الراقص يحصد 5 مليون مشاهدة

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عدن - ياسمين التهامي - حصد فيديو سما المصري والفنان حسن مصطفى، الذى تم تصويره خلال أحداث فيلم ” الدادة دودى “، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وحقق الفيلم نجاح كبيرخلال عرضه.

والجدير بالذكر أن المقطع الذى تم تصويره خلال أحداث الفيلم، والذى عرف مؤخراً بـ فيديو سما المصري وحسن مصطفى الراقص، قد نال شهرة كبيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

يشار إلى أن فيلم الدادة دودى، يشارك فى بطولته مجموعة من الفنانين والفنانات، نذكر منهم : ياسمين عبد العزيز: بدور رضا، صلاح عبد الله: بدور اللواء جلال أبو اليزيد، محمد شرف: بدور مجدي، سامح حسين: بدور عيساوي، إدوارد: ضيف شرف، منى زكي: ضيفة شرف.

وأيضاً كلاً من : يوسف داود: بدور ناظر المدرسة، صبري فواز: بدور الضابط حلمي، إيمان السيد: ضيفة شرف، بدرية طلبة: بدور قاسمة، وائل علاء: بدور سائق الباص، حسن مصطفى: بدور مدبولي، سما المصري: بدور نوسة، نادية العراقية: بدور مشرفة الباص.

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وفيلم الدادة دودى من إخراج علي إدريس، ومن تأليف الكاتب نادر صلاح الدين، ومن إنتاج ميلودى بيكتشرز، وموسيقى : نبيل على ماهر.

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