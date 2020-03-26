شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : مجتهد يفجر مفاجئة من العيار الثقيل وعن كارثة مرعبة تعصف باليمن .. ويكشف عن إصابات بالجملة لجنود يمنيين بفيروس كورونا في هذه المنطقة ؟! (تفاصيل صادمة تنشر لأول مرة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كمائن الجيش الوطني تفتك بالحوثيين في ”الجوف“.. مقتل 20 عنصرا واغتنام 5 عربات عسكرية بكمينين في ”خب والشعف“ رئيس الجمهورية يوجه الحكومة باتخاذ المعالجات والتدابير لتجاوز تبعات المنخفض الجوي اليمن البلاد الوحيدة بلا كورونا تنبيه هام : هذه 3 مشروبات ساخنة تقوي جسمك على تحمل الفيروس القاتل تعرف عليه

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : مجتهد يفجر مفاجئة من العيار الثقيل وعن كارثة مرعبة تعصف باليمن .. ويكشف عن إصابات بالجملة لجنود يمنيين بفيروس كورونا في هذه المنطقة ؟! (تفاصيل صادمة تنشر لأول مرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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