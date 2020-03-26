شكرا لقرائتكم خبر عن العوامل التي تؤثر على مستويات السكر في الدم !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العوامل التي تؤثر على مستويات السكر في الدم !!

تعتبر العوامل التي تؤثر على مستويات السكر في الدم كثیرة ومتعددة، ويمكن أن تختلف من شخص

الى اخر، و قد يكون من الصعب في بعض الأحیان الحصول على مستويات الجلوكوز في الدم بشكل

دقیق، حتى عندما تظن أنك أخذت كل شيء في الاعتبار؛ وذلك لأن مستويات السكر في الدم المرتفع

أو المنخفض لا يمكن أن يتم تحديده مرة واحدة فحسب ويلقي ثقتك بالفعل. و ھذه الأشیاء تحدث

للجمیع مع مرض السكري. حیث ان مستويات السكر في الدم تتوقف على عدة عوامل تتمثل في

الغذاء والنشاط والدواء، وغیرھا من العوامل التي تؤثر على قیاس مستوياته بالدم، وخلال السطور

التالیة سوف نتناول أبرز تلك العوامل جديد اب برس​ Advertisements ​

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