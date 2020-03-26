شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ثلاثة من مهربي القات في طريق عدب ولقلاة !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصرع ثلاثة من مهربي القات في طريق عدب ولقلاة !!

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم ، اليوم الخميس ، في حادث مروري مروع وقع بين منقطتي عدب ولقلاة.

وذكرت مصادر محلية أن حادث تصادم بين بين احدى قواطر نقل نفط المسيلة وسيارة أجرة لأحد مهربي القات إلى المكلا وقع بين ‎منطقتي عدب بوادي العين و ‎لقلاة.

وبحسب المصادر فقد أدى إلى وفاة ثلاثة اشخاص فيما نجا سائق الشاحنة. جديد اب برس​ Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ثلاثة من مهربي القات في طريق عدب ولقلاة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.