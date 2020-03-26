شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون بطلة فيلم اللمبي «اللي بالي بالك».. شاهدوا كيف أصبحت بعد خروجها من السجن لهذه التهمة الخطيرة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون بطلة فيلم اللمبي «اللي بالي بالك».. شاهدوا كيف أصبحت بعد خروجها من السجن لهذه التهمة الخطيرة!

أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي تداول صور جديدة للفنّانة المصرية نيفين مندور التي دخلت السجن مرتين، علماً أن السجون المصرية شهدت في أوقات مختلفة دخول بعض الفنانات اللواتي كنّ بريئات من هذه التهم!

في آذار 2013 تم إلقاء القبض على الفنانة نيفين مندور (36 عاماً) برفقة شخصين داخل سيارة وبحوزتهم أكثر من 80 غراماً من مخدر البانغو و400 غراماً من الهيروين. وبعد إنكارها لتعاطيها أمام تحقيقات النيابة، وتم إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، جاء تقرير الطب الشرعي ليثبت أنها تتعاطى مخدر الهيرويين.

وألقت الشرطة القبض على مندور مرّة ثانية في بداية عام 2016 الجاري بتهمة حيازة الممنوعات، قبل اخلاء سبيلها بسند إقامة.

جديد اب برس​

Advertisements

​

وقدّمت مندور بطولتها الأولى في السينما في فيلم “اللي بالي بالك” مع النجم المصري محمد سعد في عام 2003.