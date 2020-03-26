شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مسؤول حوثي يسطو على خط عام في محافظة إب !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد مسؤول حوثي يسطو على خط عام في محافظة إب !!

قال سكان محليون في محافظة إب، وسط اليمن، إن مسؤولاً حوثياً سطى على خط عام وقام باستحداثات، استمراراً لعمليات النهب المنظم لأراضي وأملاك الدولة بالمحافظة الخاضعة للحوثيين.

وأضافت المصادر أن مدير الأشغال في مديرية المشنة بالمحافظة، "محمد أحمد عبد الملك العزي"، قام بالبسط على أجزاء من خط الدائري وقام باستحداثات في منطقة دار قدسي شرق المدينة، وتسميتها كأرض تابعه لوالده.

ويدعي العزي امتلاك قطعة أرض أسفل الجبل، بمحاذاة الطريق التي جرى توسعتها في العام 2007م.

وتشهد محافظة إب الخاضعة للحوثيين، عمليات نهب وسطو منظمة لأملاك الدولة وأملاك الأوقاف، تقودها عصابات سطو قادمة من شمال الشمال وأخرى متربطة بأسر من السلالة الهاشمية في المحافظة.

جديد اب برس​ Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مسؤول حوثي يسطو على خط عام في محافظة إب !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.