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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. أول محافظ جنوبي يطلق نداء استغاثة عاجلة لإنقاذ المحافظة من كورونا ويعلنها صراحة: نحن عاجزين في المستشفيات والمراكز الصحية !!

وجه محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم نداء استغاثة عاجل للحكومة والتحالف العربي والمنظمات الدولية، للتدخل السريع والمساندة لدرء مخاطر فيروس كورونا، مؤكدا أن خطورته تفوق قدرات المحافظة الذاتية على مواجهته.

وقال المحافظ البحسني: اتخذنا عدداً من الإجراءات الاحترازية التي أثرت تأثيراً مباشراً على مستوى حياة مواطني محافظتنا، كما أن عدم قدرتنا على توفير مادة المازوت والديزل لتشغيل محطات توليد الطاقة قد أسهم هو الآخر في خفض أنتاج الطاقة إلى أدنى مستوياتها بل وانعدامها في كثير من المواقع والمناطق.

جديد اب برس​

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وأضاف: نقف عاجزين مكتوفي الأيدي لا نقوي على تقديم أي خدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية وكذا تجهيز المحاجر الصحية، بالإضافة إلى عدم تمكنا من توفير الكثير من المواد والمستلزمات الاحترازية بما في ذلك الدواء وكثير من المستلزمات الضرورية الأخرى وتعطيل الكثير من مصالح الدولة والمواطنين.

واستطرد قائلا: في هذا الظرف العصيب الذي تمر به محافظتنا والوطن عموماً نكرر مناشدتنا للجميع لشعورنا بأن هذا هو الوقت المتاح حالياً لتقديم مساعدتكم لنا، وأن أي تأخير لا سمح الله سيوقع محافظتنا في المحذور والوصول إلى نتائج كارثية.

وناشد التجار في الخليج والجزيرة وكل أنحاء العالم أن يهبو لمساعدة المحافظة واليمن في هذا الظرف الحرج جداً والوضع اليوم كارثي بكل المقاييس معلناً أنه ينتظر تدخل الجميع الفوري لنجدة أبنائكم وأشقائكم في حضرموت.