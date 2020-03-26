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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : المشاط يهدد السعودية: أنهينا أولى مراحل الوجع الكبير !!

بعد يوم واحد من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف في اليمن لوقف القتال ومجابهة تحدي كورونا قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بجماعة الحوثي مهدي المشاط أن جماعته نحتفظ بحق الرد تجاه أي استمرار في اتخاذ أي أرض أو منطقة منطلقا ضد قواته المسلحة.

وحسب موقع "المسيرة"، التابع للجماعة قال المشاط: "نحتفظ بحقنا بالرد وفق خيارات المراحل وما نراه مناسبا تجاه أي استمرار للحصار أو القصف الجوي".

جديد اب برس​

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وأعلن المشاط عن "انتهاء المرحلة الأولى من مراحل الوجع الكبير"، وقال: "ندعو قيادة التحالف (الذي تقوده السعودية) مجددا لوضع مبادرة 21 سبتمبر/ أيلول موضع التنفيذ".

يأتي هذا التصريح ليؤكد التناقض الغريب في تصريحات قيادة الجماعة حيث جاء في ذات اليوم الذي أعلن فيه محمد علي الحوثي عبر تويتر ترحيب جماعته بدعوة التحالف للتهدئة حيث قال "إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصاديامر مرحب به"