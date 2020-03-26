شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تبدأ بنشر نقاط فحص فيروس كورونا بالساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 بدأت قيادة العمليات المشتركة بالقوات المشتركة يوم الخميس نشر نقاط فحص صحية خاصة بفيروس كورونا في الساحل الغربي.

وذكر موقع نيوز يمن، أن نقاط الفحص تركزت في مشتركة الدريهمي و مشتركة الحيمة ويختل وذوباب والخضراء. Advertisements وباشر أفراد شرطة القوات المشتركة تثبيت نقاط فرق الفحص الطبي بجبهة الساحل الغربي للوقاية والحد من انتقال فيروس كورونا. واتخذت وأقرت عدد من الإجراءات الاحترازية للتعامل المسبق مع مخاطر وصول الفيروس بما فيها تشديد القوات المشتركة انتشارها وأعمال الرقابة على طول سواحل المخا وذوباب وباب المندب وحتى رأس العارة بخليج عدن. كما أقرت إجراءات منع سفن الصيد الأجنبية وتدفق المهاجرين الأفارقة وتجارة المواشي عبر سواحل البحر الأحمر- باب المندب.

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