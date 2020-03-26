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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم جديد لقوات الجيش في جبهة صرواح غربي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
الخليج 365 ـ خاص:
حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، 26/آذار/2020، تقدما جديدا في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على تبة "الشايف" بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر
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