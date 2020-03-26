نقابة أطباء عدن للمواطنين: نمهل الصحة ومكتبها 72 ساعة لفتح محجر صحي وإلا عليكم الذهاب للمقابر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

عدن - الخليج 365

وجهت نقابة أطباء المستشفيات الخاصة والعامة في عدن، اليوم الخميس، لجميع المواطنين في عدن.

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وقالت النقابة في بلاغ نشره - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "نعلن نحن أطباء المستشفيات الخاصة والعامة في عدن إننا لن ندفع حياتنا ثمناً لتقاعس السلطة واستعراضات وزارة ومكتب الصحة ووكلائها ومماحكات الاطراف السياسية ، واستهتار المواطنين بما يتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وتابع البلاغ "لذلك فأننا نُمهل الجميع 72 ساعة إن لم تنتهي الوزارة ومدير مكتب الصحة ووكلائها عن الاستعراض الاعلامي الكاذب المخزي والمعيب بنفس الوقت ويقوموا بفتح محجر صحي متكامل ومجهز بكافة المعدات الطبية للتشخيص والعلاج وتزويد الأطباء والعاملين الصحيين بأدوات السلامة والوقاية وتوفير ميزانية تشغيلية للطاقم الطبي القائم على الحجر الصحي وفريق الترصد الوبائي بشكل جاد ودون تقاعس بدلا تظليل الناس ونشر الأخبار الوهمية بوجود تجهيزات واحتياطات السلامة عكس ما هو موجود على أرض الواقع، واذا انتشر الوباء لا سمح الله فعيكم أن لاتذهبوا إلى المستشفيات لأنكم لن تجدونا هناك ولكن عليكم الذهاب مباشرة إلى المقابر لدفن أحبابكم".

واختتم اابلاغ: ((ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا))، ((ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به))".