شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان حظر التجول في عدن لمدة أسبوعين من مساء اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

عدن - الخليج 365

من المقرر أن تدخل العاصمة عدن، جنوب اليمن، في أوقات الحظر من مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا.



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ووفق متابعة "الخليج 365"، فإنه تم "إعلان حظر التجوال من قبل قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني في العاصمة عدن من الساعة العاشرة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا ، ابتداءا من اليوم الخميس لمدة أسبوعين".

ويأتي هذا ضمن الإجراءات للوقاية من انتشار وتفشي الفيروس بالعاصمة عدن ومنها إلى بقية المحافظات.