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 إعلان حظر التجول في عدن لمدة أسبوعين من مساء اليوم الخميس

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

 إعلان حظر التجول في عدن لمدة أسبوعين من مساء اليوم الخميس

عدن - الخليج 365

من المقرر أن تدخل العاصمة عدن، جنوب اليمن، في أوقات الحظر من مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن الاجراءات لمواجهة فيروس .

 

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ووفق متابعة "الخليج 365"، فإنه تم "إعلان حظر التجوال من قبل قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني في العاصمة عدن من الساعة العاشرة  مساءا حتى الساعة السادسة صباحا ، ابتداءا من اليوم الخميس لمدة أسبوعين".

 

ويأتي هذا ضمن الإجراءات للوقاية من انتشار وتفشي الفيروس بالعاصمة عدن ومنها إلى بقية المحافظات.

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