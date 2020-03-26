شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر حسابات التبرع المعتمدة لصالح دعم المجتمع وجهود السلطة المحلية بحضرموت لمجابهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 ننشر حسابات التبرع المعتمدة لصالح دعم المجتمع وجهود السلطة المحلية بحضرموت لمجابهة فيروس "كورونا" "

وعبر البنك المركزي والبنك الاهلي التجاري بالعملة المحلية والدولار الامريكي والريال السعودي وهي كالتالي : عبر البنك المركزي على حسابات رقم: 10570060240 بالريال اليمني - Advertisements 0110110060240 بالدولار الامريكي - 0610110060240 بالريال السعودي. وللتبرع عبر البنك الاهلي: رقم الحساب 280019 بالريال اليمني - 01280019 بالدولار الامريكي - 06280019 بالريال السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر حسابات التبرع المعتمدة لصالح دعم المجتمع وجهود السلطة المحلية بحضرموت لمجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.