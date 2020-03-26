وردللتو..فيروس كورونا القاتل يثبت انه اقوى من كل اسلحة امريكا وجبروتها واصابة هذا المسؤول وزوجته يجعل ترامب المجنون يبكي من شدة القهر (صورة + الاسم )

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عدن - ياسمين التهامي - اعلن رئيس جامعة هارفارد الأمريكية المشهورة عالميا، لورانس باكو، اليوم الثلاثاء، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وفي تصريح لشبكة CNN، قال باكو البالغ 68 عاما من عمره: "يوم الأحد، ظهرت علينا أعراض المرض، أي السعال الجاف أولا، ثم الحمى، والقشعريرة والآلام في العضلات.

ويوم الاثنين، توجهنا إلى الأطباء وخضعنا للفحوص، وحصلنا للتو على نتائجها، وهي إيجابية".

وقد أحالت هارفارد قبل أسبوعين طلابها إلى نظام الدراسة عن بعد بصورة مؤقتة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب إحصائيات معهد جونز هوبكنز، فقد سجلت الولايات المتحدة، حتى الآن، ما يزيد عن 46 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما اقترب عدد الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس من 600.

وكان رئيس جامعة هارفارد الأمريكية المشهورة عالميا، لورانس باكو قد ظهر مع الرئيس ترامب لطمأنة الشعب الامريكي من فيروس كورونا واكد ان الامر تحت السيطرة .

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