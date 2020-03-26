شكرا لبحثكم عن خبر لعشاق الفخامة و الرفاهية أفخم سيارة في العالم كراسيها تعمل بنظام التدليك .. السعر و المواصفات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وكلاء شركة Genesis في موسكو، إنهم بدأوا باستقبال الطلبات لشراء سيارة G90 2021 التي تعد أفخم سيارات العالم.

وكشفت الشركة، عن أن تلك السيارة ستحصل على حزمة من التقنيات التي توفر رفاهية عالية للركاب مثل المقاعد المزودة بانظمة التدليك التي يمكن التحكم في حرارتها إلكترونيا.

كما أن الشاشات في السيارة تعمل باللمس وهي مخصصة لجميع الركاب، إضافةً إلى أحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر الصوت.

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وتعد السيارة من نماذج G90 الجديدة بعدة أنواع من المحركات، وهي مصممة بمحرك بنزين بسعة 3.8 ليتر وعزم 309 أحصنة ومحرك توربيني بـ 6 أسطوانات وسعة 3.3 لتر وعزم 370 حصانا، ومحرك قوي بسعة 5 لترات قادر على توليد عزم 413 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.