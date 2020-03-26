شكرا لبحثكم عن خبر شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن.. صورة.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، التحديث اليومي لمرض فيروس كورونا الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من الدول من بينها اليمن.

ويشير البيان الذي نشر مساء اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 إلى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في "اليمن"، لتصبح "اليمن" الدولة العربية الوحيدة التي لم يدخلها فيروس "كورونا" حتى اللحظة.

وسجلت اليوم عدد من الدول "حالات وفاة" خلال الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

السعودية: حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى حالتين.

تونس: حالتين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5.

مصر: حالتين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21.

العراق: حالتين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29.

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المغرب: حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5.

باكستان: حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7 حالات.

إيران: 143 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2077 حالة.

أما "أسبانيا" فقد سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 738 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات فيها إلى 3 آلاف و434 حالة.

أما بالنسبة للإصابات والوفيات على مستوى العالم، فقد رصدها موقع "المشهد الدولي" وفقاً لقاعدة البيانات العالمية وذلك على النحو التالي:

آخر تحديث لقاعدة البيانات: الخميس 26 مارس 2020م الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

عدد الأشخاص المصابون بالفايروس حول العالم: 466,955.

عدد الوفيات بالفايروس حول العالم: 21,162.

عدد المناطق والبلدان التي دخلها الفايروس: 173.