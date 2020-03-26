شكرا لبحثكم عن خبر اول يمني يلقى ربه في ارض الحرمين بسبب اصابته بوباء كورونا “الاسم والصورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر موقع “نيوز لاين” خبرا وصفه بالمؤكد أعلن فيه عن وفاة المواطن اليمني المقيم في المملكة العربية السعودية احمد العباسي بعد اصابته بفيروس كورونا. واحمد مواطن يمني من ابناء محافظة تعز مديرية الشمايتين عزلة ذبحان قرية الصردف حيث وكان يعمل بمحافظة مكة السعودية. وهذه تعتبر أول حالة وفاة لمواطن يمني وثاني حالة وفاة في المملكة بسبب فيروس كورونا. Advertisements رحم الله الفقيد والهم اهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون. وكانت السعودية قد أعلنت الأربعاء، عن ثاني حالة وفاة على أراضيها جراء هذا الفيروس، لمقيم في مكة المكرمة، ولم تكشف وزارة الصحة السعودية عن جنسيته، لكنها قالت إنه يبلغ من العمر 46 عاما.

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