عدن: اعلان حظر التجوال من اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - قوات الدعم والإسناد تقر حظر التجوال ابتداءً من اليوم بالعاصمة عدن
عدن / القسم الإعلامي / خاص:
اصدرت قيادة الدعم والإسناد ممثلة بالعميد محسن الوالي قرار حظر تجوال المواطنين في العاصمة عدن للحفاظ على سلامتهم ودرءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورنا المستجد .
وفي تعميم لقيادة الدعم والإسناد اقرت حظر تجوال المواطنين من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحا ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م.
كما اقرت اغلاق المحال التجارية والحرفية ولمدة اسبوعين متتاليين مؤكدة, في تعميمها انزال عقوبات قانونية بالمخالفين قد تصل الى الحبس ودقع غرامات مالية.
وكانت قوات الدعم والإسناد قد اصدرت تعميم قضي بإغلاق المولات واسواق القات واماكن التجمعات في عدن وذلك كاجراء احترازي ووقائي من تفشي فيروس كورونا .
القسم الإعلامي بدائرة التوجيه المعنوي بقوات الدعم والإسناد
الخميس 26 مارس 2020م
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