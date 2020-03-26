شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الصرف صباح اليوم الخميس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن. وقال المصدر في إفادته لـ"صحيفة عدن الغد" أن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية جاءت كالتالي:- الريال السعودي: الصرف: 174 Advertisements البيع: 175 الدولار الأمريكي : الصرف: 661 البيع: 666

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