شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع لمليشيا الحوثي في شدا بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل اليوم الخميس، 26/آذار/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكثف التحالف قصفه لمواقع وتجمعات ومعسكرات حوثية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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