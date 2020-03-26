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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة المغتربين تحث الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على التريث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
طالب نائب وزير المغتربين، أبناء الجاليات اليمنية في دول المهجر، بالالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس في الدول المستضيفة والتزام الحجر الصحي المنزلي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وحث نائب الوزير "محمد العديل" الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، على التريث والبقاء في الحجر الصحي المنزلي في دول المهجر، منعا لتفشي الوباء ونقله إلى الداخل.
وطالب "العديل" أبناء الجاليات اليمنية بالابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد "العديل" في منشور له على صفحته على فيسبوك، أن "بلادنا تمر بأوضاع صعبة لا تحتمل المزيد من التحديات الإنسانية"، مطالبا "جالياتنا وملحقيات شؤون المغتربين توعية مواطنينا بذلك".
ولم تسجل اليمن أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن منظمات دولية حذرت من خطورة انتشار الوباء في ظل الوضع الصحي المتدهور.
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