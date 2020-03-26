بينهم القيادي البخيتي.. مستشفى ذمار العام يستقبل دفعة جديدة من قتلى المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

الخليج 365 ـ ذمار

وصلت إلى ثلاجة مستشفى ذمار العام العديد من الجثث التابعة لعناصر المليشيات الحوثية والتي لقت حتفها على أيادي ابطال الجيش الوطني بجبهة صرواح.



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وذكرت مصادر محلية أن ثلاجة مستشفى ذمار العام استقبلت العديد من جثث عناصر المليشيات الحوثية القادمة من صرواح من أبناء المحافظة، بينها عشر جثث من أسرة بيت "البخيتي" مديرية الحداء، وعلى رأسهم القيادي الحوثي ناجي سعيد البخيتي.

ويستقبل مستشفى ذمار العام بشكل يومي اعدادا كبيرة من قتلى المليشيات الحوثية التي تلقي حتفها في عدد من الجبهات، والتي أصبحت ثلاجته المستشفى ممتلئة بقتلى عناصر المليشيات.

وشيعت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال الأسبوع المنصرم 26 قتيلاً سقطوا في جبهتي صرواح وقانية، وقد حصل موقع "الصحوة نت" على أسماء القتلى