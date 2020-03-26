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يزيد بن سلمان - الرياض - عادت موجة الرعب للانتشار مجددا في الصين وتحولت فرحة محاصرة فيروس كورونا المستجد لصدمة، بعد أن توفي مواطن من مقاطعة “يونان” الصينية، بعد إصابته بفيروس هانتا”، ما أثار المخاوف من انتشار وباء جديد خاصة مع الأزمة التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والذي أسفر عن إصابة ووفاة عشرات الآلاف من سكان العالم.

موقع “جلوبال تايمز” الصيني، أكد وفاة هذا الشخص المصاب بفيروس هانتا، خلال استقلاله حافلة متجهة إلى مقاطعة شاندونج.

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عاجل هل اقتربت نهاية العالم؟.. الصين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس “هانتا” والفرحة بمحاصرة كورونا تحولت لصدمة..فيديو مرعب



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وأضاف الموقع أن السلطات أخضعت 31 شخصا كانوا في الحافلة للفحص الطبي.

وفيروس هانتا معروف، بأنه يأتي عن طريق بول القوارض “الفئران” أو لعابها أو برازها.

وحسبما ذكرت عدد من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في العالم، أن هذا الفيروس لا ينتقل من إنسان إلى آخر.





وتشبه أعراض فيروس هانتا، أعراض كورونا، حيث يعاني المصاب به بأعراض حمى وغثيان وآلام في البطن ودوخة وضيق في التنفس ومية على الرئة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع ” mayoclinic” كل ما يخص فيروس هانتا، ومنها الأعراض والأسباب.

أكد التقرير، أن فيروس هانتا أعراضه تنقسم إلي جزأين، فالأول يكون شبيه بأعراض الأنفلونزا، وهي:

-ارتفاع حرارة الجسم، ويصاحبها قشعريرة.

-الشعور بالصداع الشديد.

-ألم في عضلات الجسم.

-التعرض للقيء، أو الإسهال أو ألم في البطن.

وبعد مرور من 4 إلى 10 أيام من الإصابة أي فترة حضانة الفيروس، يزداد الأمر سوء، وهنا تكثر العديد من الأعراض ومنها:

-السعال الذي يصاحبه خروج إفرازات.

-ضيق شديد في التنفس.

-تعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل.

-انخفاض ضغط الدم.

-انخفاض كفاءة القلب.

أسباب الإصابة بفيروس هانتا

ومن أسباب الإصابة بفيروس هانتا، هو الفأر الذي ثبت علميا أنه المسئول الأول عن الإصابة، كما أن الاستنشاق يعد هو الطريق الرئيسي للانتقال، فعند التعرض لاستنشاق رائحة البول أو البراز أو اللعاب الخاص بالقوارض التي تنتقل عبر الهواء يتسبب في ذلك الإصابة بالفيروس الذي يسهل انتقاله إلى الرئة التي يتراكم داخلها السوائل وتتسبب في التعرض لمشاكل تنفسية شديدة.

وأوضح التقرير، أنه من السهل انتقال الفيروس من شخص لأخر، عن طريق النفس.

