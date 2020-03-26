شكرا لمتابعة خبر عن شاهد أفعى مرعبة تدخل بطن جمل هائج وهو حي وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد شاهدو كيف كانت النهاية شاهد.. "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/26 الساعة 12:00 مساءً (الخليج 365 _ متابعات ) متعلقات عاجل : تركيا تزف البشرى بقرار لـ"أردوغان" سيبدأ العمل به من غدا.. في خطوة لم تنفذها لا أمريكا ولا الصين ولا دول الخليج ولا أي دولة في العالم (تفاصيل القرار). Advertisements شاهد بالفيديو : صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ عملاقه.. وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي حيرت المشاهدين والمتابعين عندما انقلبت الأمور رأسًا على عقب شاهد : ممثلة خليجية شهيرة .. تنهار بعد إصابة ابنتها و3 من بنات شقيقتها على الهواء بفيروس كورونا! هزت مشاعر المسلمين واليهود (فيديو صادم) كندا تباغت كل السعوديات وتعلن اصابة السعودية الهاربة رهف القنون بفيروس كورونا القاتل .. والمفاجئة في الشخص الذي نقل اليها الفيروس الفتاك

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