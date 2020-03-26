عاجل : فاجعة كبيرة تصيب مواطني المملكة لهذا الخبر المؤلم والمحزن

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عدن - ياسمين التهامي - فُجع الاردنيون اليوم الثلاثاء بوفاة الزميلتين الاعلاميتين هيا المجالي وغادة ابو يوسف .

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ونعى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة الزميلة الإعلامية هيا المجالي التي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.واستذكر العضايلة ما قدمته الزميلة المجالي من اسهامات اعلامية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وحرصها، الذي عرفت به، على القيم الاعلامية المتزنة ونقلها للحقيقة عبر عملها في دائرة الاخبار في التلفزيون الأردني، كمندوب اخباري ومحرر صحفي.

كما نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميلة هيا المجالي، مستذكرين مسيرتها المهنية في خدمة الوطن سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

ونعى مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمد بلقر والزملاء في المؤسسة الفقيدة هيا المجالي، التي اسهمت مع زملائها في العمل الاعلامي المهني المحترف سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما نعى العضايلة، الزميلة الصحفية غادة أبو يوسف التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

واستذكر العضايلة مسيرة الزميلة أبو يوسف وإسهاماتها وجهودها، خلال سنوات طويلة حافلة بالعمل الصحفي في صحيفة الدستور، معرباً عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيدة والأسرة الصحفية الأردنية، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

يشار إلى أن الزميلة غادة أبو يوسف عملت في صحيفة الدستور كمندوبة صحفية لسنوات عدة، ساهمت خلالها بتغطية أخبار مختلف القطاعات