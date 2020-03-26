شكرا لمتابعة خبر عن لست بحاجة الى فحص طبي ولا حجر صحي..اذا ظهرت هذه العلامة البسيطة في عينك او في عين اي فرد في عائلتك فهو مصاب بفيروس كورونا القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لست بحاجة الى فحص طبي ولا حجر صحي..اذا ظهرت هذه العلامة البسيطة في عينك او في عين اي فرد في عائلتك فهو مصاب بفيروس كورونا القاتل

2020/03/26 الساعة 10:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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