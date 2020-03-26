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صنعاء - ياسمين الخيامي - خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي ترعب الملك سلمان وولي عهده وتهز عرش الاسرة الحاكمة في السعودية وتبعث بهذه الرسالة الخطيرة لوكالة الاستخبارات الامريكية

2020/03/26 الساعة 11:23 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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