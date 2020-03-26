نافذون والحوثيون يغلقون محطة كهربائية تجارية بإب.. تعرف على السبب!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 إب - الخليج 365 أقدم نافذون وعناصر من مليشيا الحوثي بإغلاق إحدى محطات الكهرباء بمحافظة إب، وسط اليمن.

Advertisements وبينت مصادر محلية، أن نافذين ومليشيا الحوثي وتجار من قيادات حوثية أغلقوا محطة كهربائية تجارية تابعة للمستثمر "نشوان البصير". كما قام النافذون بتقطيع جميع الكيبلات عليه بسبب تسعيرته الكهربائية التي تعد الأفضل بين المحطات الكهربائية بما فيها محطة مؤسسة الكهرباء الحكومية.

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