المليشيا تواصل استنفارها في إب لرفد الجبهات بالمقاتلين بعد الخسائر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 إب - الخليج 365 عقب الخسائر الكبيرة في صفوف مقاتليها،تواصل مليشيا الحوثي استنفارها بمدينة إب، لرفد الجبهات.

Advertisements وبحسب مصادر محلية، مليشيا الحوثي تواصل استنفارها بمدينة إب لرفد جبهاتها القتالية، وتلتقي بعقال الحارات ووجهاء المدينة، ولتزمهم بالتحشيد للجبهات، وسط رفض وممانعة مجتمعية لتلك الدعوات. وبينت المصادر، أن عملية استنفار المليشيا للتحشيد للجبهات، تأتي بالتزامن مع تصاعد وزيادة خسائرها البشرية بمختلف جبهات القتال، ووصول مواكب قتلاها إلى محافظة إب بشكل شبه يومي.

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