المليشيا تستثمر فيروس كورونا لجمع مزيد من الجبايات في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 إب - الخليج 365 استثمرت مليشيات الحوثي فيروس"كورونا" في جمع مزيد من الجبايات غير القانونية بمحافظة إب، وسط اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي مرت على عدد من المحلات التجارية بمحافظة إب وتطالب بجبايات وإتاوات مالية في سعي منها لما تقول أن تلك الأموال لمواجهة "كورونا". Advertisements فيما أكدت المصادر أن المليشيا وجدت فرصة جديدة لفرض جبايات جديدة. ويأتي هذا رغم أن مركز الترصد الوبائي أعلن خلو المحافظة من فيروس كورونا. وذكر المركز، أن نتائج عينات 3 حالات مشتبه بها أرسلت للمختبر المركزي في صنعاء، كانت سلبية، بمعنى أنها ليست مصابة بفيروس كورونا.

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