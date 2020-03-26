شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في عبس بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 26/آذار/2020، أهدافا للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت بأكثر من غارة أهدافا عسكرية للمليشيا في مديرية عبس بالمحافظة. وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية

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