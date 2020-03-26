شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تضبط شاحنتين تحمل مادة السماد المهربة كانت بطريقها للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 ضبطت القوات المشتركة شاحنتين تحمل مادة السماد "اليوريا" المهربة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

Advertisements وتمكن أفراد اللواء 11 عمالقة من ضبط شاحنتين تحمل الاسمدة المهربة والغاء القبض على المهرب بعد عملية مطاردة في خبوت ورمال منطقة الزهاري. وحذرت القوات المشتركة المهربين والمتعاونيين مع مليشيات الحوثي بالضرب بيد من حديد والعقاب والمساءلة القانونية. يذكر أن مليشيات الحوثي تستخدم هذه الأسمدة المهربة لصناعة المقذوفات المتفجرة والتي تستخدمها في عمليتها العسكرية في مختلف الجبهات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تضبط شاحنتين تحمل مادة السماد المهربة كانت بطريقها للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.