لمواجهة كورونا.. تواصل حملة النظافة التي دشنها الهلال الإماراتي بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

تتواصل لليوم الثاني على التوالي حملة النظافة التي دشنتها هيئة الهلال الأحمر،ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا بشكل خاص ومكافحة الأوبئة بشكل عام وتطبيع الحياة في المديريات المحررة بالساحل الغربي.



وخلال التدشين الذي حضرته قيادة السلطة المحلية قال ممثل عن الهلال أن حملة النظافة والتي تعد الرابعة من نوعها في مركز مديرية الخوخة تأتي في سياق إجراءات إحترازية عدة لمواجهة وباء كورونا الذي أجتاح دول العالم، كما تأتي ضمن الحملة المتواصلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الأوبئة والحميات في الساحل الغربي.

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بدوره أكد مدير عام المديرية عمر سالم أهمية هذه الحملة وكل البرامج والمبادرات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، في دعم المجتمع وتخفيف المعاناة عن كاهله والحفاظ على صحته وتطبيع الحياة بشكل عام في المديريات والمناطق المحررة من قبضة المليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وأضاف ان الحملة تستهدف خلال 5 أيام رفع المخلفات وأكوام القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة الأحياء السكنية بمركز المديرية.

وفي السياق عبر مدير مكتب الصحة في المديرية الدكتور طلال أحمد علي عن بالغ الشكر والإمتنان لدولة الإمارات حكومة وشعبا معتبرا تواصل حملات النظافة والرش الضبابي في ضل انتشار الأوبئة والحميات مثل الملاريا وحمى الضنك، تجسيدا حيا لحرص القيادة الإماراتية على سلامة المواطن اليمني.

كما أكد ان برامجها ومبادراتها الإنسانية ومشاريعها سدت الفراغ الكبير الذي تعانية السلطات المحلية جراء الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية