شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : ممثلة خليجية شهيرة .. تنهار بعد إصابة ابنتها و3 من بنات شقيقتها على الهواء بفيروس كورونا! هزت مشاعر المسلمين واليهود (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ عملاقه.. وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي حيرت المشاهدين والمتابعين عندما انقلبت الأمور رأسًا على عقب كندا تباغت كل السعوديات وتعلن اصابة السعودية الهاربة رهف القنون بفيروس كورونا القاتل .. والمفاجئة في الشخص الذي نقل اليها الفيروس الفتاك وردللتو : موقع أمريكي يفجر مفاجاة مدوية ويكشف عن إصابة «حوثيين» بفيروس كورونا محمد علي الحوثي : يرد على إعلان التحالف بشأن الهدنة الأممية في اليمن (شاهد)

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