شكرا لقرائتكم خبر عن صادم :الفنان نانسي تلقي خطابا أليما وتعلن عن هذا الأمر الذي أحزن جمهورها لهذا السبب الغريب الذي لا يقوم بها المشاهير أبدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير أن الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، ستعتزل إحياء الحفلات الغنائية لمدة شهر واحد فقط، أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​ ​ وقررت عجرم اعتزال الحفلات لكي تتفرغ لأسرتها، وتقضي إجازة معهم خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إحيائها لأخر حفل وكان رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب فضائية “إل بي سي” اللبنانية. ومن المتوقع أن تستأنف نانسي عجرم نشاطها الفني في وقت ستحدده لاحقا … يشار إلى أن نانسي عجرم شاركت حديثا، في الموسم الثالث والجديد من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال “ذا فويس كيدز”، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ويشاركها في لجنة التحكيم كلا من المطرب المصري، محمد حماقي، والمطرب اللبناني، عاصي الحلاني…

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